Про складні стосунки між Кейт Міддлтон і Меган Маркл або скоріше повну їхню відсутність на публіці вже говорять два роки.

Британські видання називали причиною їхньої сварки у 2018 році сукню подружки нареченої принцеси Шарлотти і навіть стверджували, що Меган Маркл своїми вимогами довела Кейт Міддлтон до сліз.

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З матеріалу журналу Tattler, який у липні вийде з фото Кейт Міддлтон на обкладинці, стало відомо, що конфлікт між герцогинями полягав у тому, надягати чи не надягати маленьким подружкам нареченої колготки під сукні.

Подруга Кейт Міддлтон, розповіла, що Кейт хотіла дотримуватися протоколу і стверджувала, що подружки нареченої, зокрема й принцеса Шарлотта, повинні носити колготки, коли Меган не погоджувалася.

Інша подруга розповіла журналу, що після того, як принц Гаррі і Меган Маркл відмовилися від виконання обов’язків членів королівської родини, принцу Вільяму і його дружині доводиться працювати більше.

– Кейт роздратована через велике навантаження. Вона посміхається і поводить себе як належить, але не хоче цього. Кейт відчуває себе виснаженою. Вона старанно працює як топ-менеджер, який повинен працювати постійно без бонусів та вихідних, – йдеться у журналі Tattler.

Проте представник Кенсингтонського палацу спростував твердження про те, що Кейт Міддлтон і принц Вільям перевантажені роботою після того, як принц Гаррі і Меган Маркл залишили обов’язки.

Раніше Факти ICTV писали, що Меган Маркл і принца Гаррі звинуватили в крадіжці $53 млн. Ці кошти подружжя герцогів Сассекських забрали у британських платників податків перед переїздом до Лос-Анджелеса.

Джерело: Tattler