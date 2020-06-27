РФ тайно предлагала взятку боевикам Талибана за намеренное убийство американских военных в Афганистане.

В этом признались захваченные талибы во время допросов.

Боевики после получения денег должны были убивать военных коалиции, главой которой является США. По информации The New York Times, только в 2019 году в Афганистане погибли 20 американских военных.

Читайте: Прекратят 18-летнюю войну в Афганистане: США и Талибан подписали мирное соглашение

В Пентагоне узнали об этом несколько месяцев назад, информацию уже передали президенту США Дональду Трампу.

США может отреагировать на это новыми санкциями. В то же время РФ отрицает эту информацию.

В Кремле отметили, что на любые обвинения готовы дать ответ. А вот в Пентагоне и Талибане пока отказались от комментариев.

В феврале 2020 года стало известно о подписании мирного соглашения между США и Талибаном и прекращении 18-летнего противостояния.

Переговоры по урегулированию ситуации продолжались между странами с октября 2018 года.

В марте 2020 года США начали выводить войска из Афганистана. Страна согласилась сократить свои силы, находящиеся в Афганистане, с 12 тыс. до 8,6.

Источник: The New York Times