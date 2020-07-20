США ввели санкции против Кадырова, глава Чечни ответил с пулеметами в руках

В понедельник США ввели санкции против главы Чечни Рамзана Кадырова по поводу нарушений прав человека, включая пытки и внесудебные казни.

В заявлении о санкциях государственный секретарь США Майк Помпео указал на “обширную достоверную информацию о том, что Кадыров несет ответственность за многочисленные грубые нарушения прав человека, совершенные более десяти лет назад, включая пытки и внесудебные казни”.

Помпео сообщил, что ограничения будут применяться к жене Кадырова и двум его дочерям. Госсекретарь США призвал союзников США принять аналогичные меры.

Международные правозащитные группы не раз обвиняли Кадырова и его бойцов в похищениях, пытках и убийствах инакомыслящих.

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Правозащитники также считают, что чеченские власти несут ответственность за широкомасштабные репрессии против геев за последние несколько лет, в результате которых более 100 человек были арестованы, подвергнуты пыткам, причем некоторые из них были убиты.

Чеченские власти опровергли эти обвинения.

В ответ на введение санкций Кадыров на своей странице в Telegram разместил фотографию себя, на которой он стоит в хранилище оружия с улыбкой на лице и пулеметами в каждой руке.

— Помпео, мы принимаем бой. Дальше будет интереснее, — написал он.

В Вене убили критика Кадырова Мамихана Умарова

4 июля в Вене в Австрии был убит россиянин Мамихан Умаров, который неоднократно критиковал главу Чечни Рамзана Кадырова.

Умарову выстрелили в голову недалеко от торгового центра.

Правоохранители задержали убийцу в Линце, куда преступник сбежал на авто.