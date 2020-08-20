У оппозиционера Алексея Навального симптомов отравления до взлета не было, а политик пил только черный чай в кафе в аэропорту.

Об этом рассказала его пресс-секретарь Кира Ярмыш и добавила, что Навальный почувствовал себя плохо уже в полете.

— Он сказал, что плохо себя чувствует и попросил у меня салфетку, у него была испарина, — рассказала Ярмыш.

По словам пресс-секретаря, Навальный попросил с ним поговорить, “чтобы сконцентрироваться на звуке голоса”, а от воды отказался.

— После чего отошел в туалет, после этого потерял сознание, — рассказала Ярмыш.

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Навального госпитализировали с отравлением

20 августа Навального госпитализировали с токсическим отравлением без сознания после экстренной посадки самолета Томск — Москва в Омске.

Оппозиционера подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Пресс-секретарь Навального считает, что оппозиционера могли отравить чем-то, подмешанным в чай, который он пил в аэропорту.

Источник: Медиазона