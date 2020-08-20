У опозиціонера Олексія Навального симптомів отруєння до зльоту не було, а політик пив тільки чорний чай у кафе в аеропорту.

Про це розповіла його прес-секретар Кіра Ярмиш та додала, що Навальному стало зле вже під час польоту.

– Він сказав, що йому зле і попросив у мене серветку, у нього виступив піт, – розповіла Ярмиш.

За словами прес-секретаря, Навальний попросив із ним поговорити, “щоб сконцентруватися на звуці голосу”, а від води відмовився.

– Після чого відійшов у туалет, після цього втратив свідомість, – розповіла Ярмиш.

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Навального госпіталізували з отруєнням

20 серпня Навального госпіталізували з токсичним отруєнням непритомного після екстреної посадки літака Томськ – Москва в Омську.

Опозиціонера підключили до апарату штучної вентиляції легенів.

Прес-секретар Навального вважає, що опозиціонера могли отруїти чимось, підмішаним у чай, який він пив в аеропорту.

Джерело: Медіазона