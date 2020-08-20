Навальный в реанимации, его могли отравить в аэропорту – пресс-секретарь

Самолет Томск – Москва, в котором летел российский оппозиционер Алексей Навальный, экстренно сел в Омске из-за того, что политику стало плохо.

У Навального токсическое отравление, он без сознания в реанимации, сообщила его пресс-секретарь Кира Ярмыш в Twitter.

— Алексей по-прежнему без сознания, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. В больницу по нашему требованию вызвали полицию, — написала она чуть позже.

По словам Ярмышевой, оппозиционера могли отравить чем-то, подмешанным в чай, который он пил в аэропорту.

— Врачи говорят, что токсин быстрее всосался через горячую жидкость, — написала пресс-секретарь Навального.

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Навальный заявлял, что его пытались отравить

В июле 2019 года Навального приговорили к 30 суткам административного ареста якобы за повторное нарушение правил проведения митинга.

Утром 28 июля Навального госпитализировали в больницу из спецприемника, в котором он отбывал наказание с диагнозом “острая аллергическая реакция”.

На следующий день оппозиционера вернули из больницы в пенитенциарное учреждение. Навальный обратился в Следственный комитет России с заявлением о своем отравлении в спецприемнике.