Игра в имитацию: как расшифровка нацистских кодов помогла закончить Вторую мировую

Получение тайной политической или военной информации, кража новейших технологий. Современные шпионы давно не работают, ни в стиле сдержанного Штирлица, ни очаровательного Джеймса Бонда.

Но есть единственное, что до сих пор объединяет как бывших, так и нынешних разведчиков — стремление защитить, добытую с риском для жизни, информацию. Правительства стран и сейчас прилагают огромные усилия для разработки шифров и систем связи, к которым не смогут получить доступ вражеские хакеры.

А началась эта гонка информационных вооружений во время Второй мировой войны. Тогда революцию в зашифровке своих данных сделала нацистская Германия, создав первую в мире машину для кодирования сообщений Энигма (с греческого языка — Загадка).

Настолько сложную, что для того, чтобы сломать ее коды без отдыха трудились лучшие математики мира. Впоследствии это позволит закончить самую кровопролитную войну в истории на два года раньше.

Чудо военной техники

Две клавиатуры с латинскими буквами, штекеры и роторы — железные колеса — сердце шифровальной машины. Внешне она похожа на обычную печатную. Энигму модернизировали таким образом, чтобы она была компактная и удобная для работы во время военных действий. И почти мгновенно передавала секретную информацию и приказы Вермахта.

— Она работает очень просто. Я жму клавишу-букву, и у меня загорается совсем другая буква на второй клавиатуре. Эту абракадабру я тщательно записываю и радиограммой передаю на другую сторону. Там такая же машина, но главное, чтобы ее настройки были такими же, как и у моей. Таким образом, повторив этот хаотичный набор букв, на выходе можно получить информацию, которая закладывалась при наборе, — рассказывает руководитель пресс-службы Внешней разведки Украины Сергей Астахов.

Трофейную немецкую Энигму Служба внешней разведки Украины демонстрирует впервые. Хотя, уже несколько десятков лет украинские разведчики изучают с ее помощью основы криптографии. Даже сейчас она в рабочем состоянии, потому что для себя нацисты делали на совесть из лучших материалов. А вот сохранилось таких в мире не очень много и этому

тоже есть объяснение.

— Каждый шифровальщик отвечал за эту свою технику, можно сказать головой, то есть под угрозой расстрела. Фактически, не было случаев, когда ее захватывали невредимой, потому что шифровальщиков учили, в первую очередь, не только шифрованию текстов, а и тому, как быстро вывести ее из строя, — объясняет Сергей Астахов.

Машина ни при каких условиях не должна была попасть в руки врага, а записанный на бумаге ключ шифрования, по инструкции, должен был быть просто съеден во время возможного нападения. Радисты даже тренировали свои навыки есть бумагу.

История расшифровки. Кого играл Бенедикт Камбербэтч

Несмотря на то, что во времена Второй мировой ею будут обеспечены все немецкие дивизии, бомбардировщики, корабли и подводные лодки, бригады СС и Гестапо, а также порты и железнодорожные станции. Более известной широкой публике Энигма станет лишь шесть лет назад, когда на экраны выйдет шпионская драма Игра в имитацию. Где британский актер Бенедикт Камбербэтч сыграет гениального математика Алана Тьюринга. Однако взлом кодов Энигмы на самом деле начал не он.

Первыми, в конце 30-х годов, странные шифры, которые не поддаются дешифровке, перехватили контрразведчики Польши. Страна, у которой соседями по границе были Советский союз, и фашистская Германия пыталась пристально следить и за одними, и за другими.

— В начале Энигма вообще использовалась в коммерческих целях, впоследствии нацисты усложнили ее и адаптировали для военных действий. В Польше ее расшифровкой занималось так называемое Бюро шифров во главе с Генрихом Зыгальским. И в декабре 1932 года она фактически была расшифрована, а уже в 38-м нацисты усложнили ее и обновили. И на этот раз полякам понадобилась помощь, — утверждает историк Александр Палий.

В 1939 году поляки понимают, наступление Германии неотвратимо. Бюро шифров эвакуируют, а свои разработки передают в руки союзников — французов и британцев. Вот тогда исследования и возглавил гениальный британский математик Алан Тьюринг. Операцию назовут Ультра. И значительный прорыв в ней произойдет 8 мая 1941 года, когда при захвате немецкой подводной лодки U-110 наконец удастся получить полностью исправную машину и весь комплект документов к ней.

С этого времени немцев, которые считали, что Энигму просто невозможно сломать, читали враги. Британцы будут делиться разведданными с союзниками — американцами, которые и сами впоследствии построят 120 дешифровочных машин, и Советским Союзом, который часто будет получать информацию даже без разрешения. Через своих агентов в Британской контрразведке.

Как разведданные помогут в войне

Тогда и начнется настоящая Игра в имитацию. Главной ее задачей станет, зная будущие планы врага, давать отпор и при этом не выдать себя. Даже сейчас это главный принцип всех контрразведок мира.

Дважды это спасало самих британцев. В так называемой Битве за Британию они, читая радиограммы Люфтваффе, правильно направили остатки своих резервов и выиграли битву. Без взлома Энигмы немцы, с большой вероятностью, таки вторглись бы в Англию. Ну, а в Битве за Атлантику спасать себя пришлось уже с моря. И топить немецкие корабли, узнав их точное расположение из шифров-перехватов.

— Знаменитая операция Оверлорд в 1945 году, где перед высадкой в ​​Нормандии союзники знали по расшифровке про все немецкие контрмеры по отражению десанта и каждый день получали точные данные по позициям. Успех был обеспечен только благодаря тому, что британцы могли заблаговременно получать информацию о том, что собирается делать немецкое командование, — комментирует Сергей Астахов.

Имел определенный успех в боях, благодаря расшифровке кодов и Советский союз. Например, в так называемой Битве на Курской Дуге. Советские шпионы узнали информацию о расположении немецких аэродромов, которые впоследствии стали целями Красной армии. Накануне немецкого наступления было уничтожено до 500 немецких самолетов. В целом, жизни, которые удалось спасти благодаря спецоперации Ультра исчисляются десятками миллионов. А историки утверждают, что она позволила сократить продолжительность войны на два года.

Математик Алан Тьюринг трагически погиб в возрасте 41 года. Однако, после работы с Энигмой, создал вычислительную машину, которая и стала первым в мире компьютером, а также разработал концепцию искусственного интеллекта, которой и сейчас пользуются разработчики во всем мире.