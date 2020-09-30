Чехия вводит повторное чрезвычайное положение из-коронавируса с 5 октября.

Правительство введет чрезвычайный режим на 30 дней и ограничит собрание до 20 человек на открытом воздухе и 10 человек внутри помещений, сообщают Novinky.

Кроме того, будет запрещено посещать спортивные мероприятия, а школы должны быть закрыты в регионах с высоким риском заражения.

Читайте: Чехия возобновила выдачу рабочих виз украинцам

Министр здравоохранения Роман Примула считает, что так удастся ограничить распространение Covid-19 и уменьшить количество людей, которых может заразить один пациент.

— Закона Об охране здоровья населения, согласно которым до сих пор объявлялись карантинные мероприятия, уже недостаточно. Чрезвычайное положение позволит ограничивать собрания людей, — пояснил Примула.

Предыдущое чрезвычайное положение действовал в Чехии 12 по 17 мая.

Прощание с коронавирусом в Чехии

На Карловом мосту в центре Праги устроили пирушку, которую посвятили окончанию карантина в стране. Около тысячи чехов сидели за 515-метровым столом и делились едой и напитками, которые принесли из дома

Чехия была одной из первых европейских стран, которая закрыла свои границы, сделав это 12 марта.

Источник: Novinky