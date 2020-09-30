Чехия вводит повторное чрезвычайное положение из-коронавируса с 5 октября.
Правительство введет чрезвычайный режим на 30 дней и ограничит собрание до 20 человек на открытом воздухе и 10 человек внутри помещений, сообщают Novinky.
Кроме того, будет запрещено посещать спортивные мероприятия, а школы должны быть закрыты в регионах с высоким риском заражения.
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Министр здравоохранения Роман Примула считает, что так удастся ограничить распространение Covid-19 и уменьшить количество людей, которых может заразить один пациент.
— Закона Об охране здоровья населения, согласно которым до сих пор объявлялись карантинные мероприятия, уже недостаточно. Чрезвычайное положение позволит ограничивать собрания людей, — пояснил Примула.
Предыдущое чрезвычайное положение действовал в Чехии 12 по 17 мая.
Прощание с коронавирусом в Чехии
На Карловом мосту в центре Праги устроили пирушку, которую посвятили окончанию карантина в стране. Около тысячи чехов сидели за 515-метровым столом и делились едой и напитками, которые принесли из дома
Чехия была одной из первых европейских стран, которая закрыла свои границы, сделав это 12 марта.
Источник: Novinky