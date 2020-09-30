Чехія запроваджує повторний надзвичайний стан через коронавірус з 5 жовтня.

Уряд запровадить надзвичайний режим на 30 днів та обмежить зібрання до 20 осіб на відкритому повітрі та 10 людей всередині приміщень, повідомляють Novinky.

Крім того, буде заборонено відвідувати спортивні заходи, а школи повинні бути закриті в регіонах з вищим ризиком зараження.

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Міністр охорони здоров’я Роман Примула вважає, що так вдасться обмежити розповсюдження Covid-19 та зменшити кількість людей, яких може заразити один пацієнт.

– Закону Про охорону здоров’я населення, згідно з яким до цього часу оголошувалися карантинні заходи, вже недостатньо. Надзвичайний стан дозволить обмежувати збори людей, – пояснив Примула.

Попередній надзвичайний стан діяв у Чехії 12 березня по 17 травня.

Прощання з коронавірусом у Чехії

На Карловому мості у центрі Праги влаштували гулянку, яку присвятили закінченню карантину у країні. Біля тисячі чехів сиділи за 515-метровим столом і ділилися їжею та напоями, які принесли з дому

Чехія була однією з перших європейських країн, яка закрила свої кордони, зробивши це 12 березня.

Джерело: Novinky