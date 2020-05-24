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Факты / Украина / Общество

Чехия возобновила выдачу рабочих виз украинцам

В Украине возобновили свою работу чешские консульские отделы, которые занимаются выдачей рабочих виз.

Об этом сообщает Чешское радио.

Генконульство во Львове начало прием визовых анкет и документов в пятницу, 22 мая, а в Киеве работа возобновится в понедельник, 25 мая.

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По словам министра иностранных дел Томаша Петршичека, Чехия нуждается в украинских работниках.

— После повторных переговоров с украинской властью нам удалось достичь определенных договоренностей и частично восстановить визовый процесс.

Чешская экономика нуждается в украинских работниках. Мы стремимся улучшить ситуацию в сферах здравоохранения и сельского хозяйства, где не хватает сезонных работников из-за рубежа.

Украинцы, которые во время карантина остались в Чехии, также смогут подать заявление на продление вида на жительство.

Напомним, глава Кабмина Денис Шмыгаль заявлял, что никаких ограничений для выезда работников в страны ЕС нет. Он также добавил, что власти ведут диалог о создании надлежащих условий.

Источник: Radio Prague International

Фото: Dreamstime

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