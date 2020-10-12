Михаил Ефремов в СИЗО заинтересовался пинг-понгом

В московском СИЗО Михаил Ефремов начал играть в пинг-понг.

Российский актер, которого приговорили к восьми годам лишения свободы, ходит в спортзал. Это отдельная специально оборудованная камера. Внутри — стол для настольного тенниса, несколько тренажеров, банкетка для штанги, гантели, гири и беговая дорожка.

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— Ефремов ударился в маленький теннис. Для такого дела заказал у родственников ракетки. По правилам СИЗО, играть с мячом он может только с сокамерниками. В перерывах между партиями Михаил отвечает на письма фанатов — ему они приходят пачками.

Приговор Михаилу Ефремову

8 сентября в Москве Михаила Ефремова приговорили к восьми годам лишения свободы за нетрезвое вождение автомобиля, под колесами которого погиб Сергей Захаров.

Кроме заключения, с актера сняли 800 тыс. рублей для старшего сына погибшего и лишили водительских прав на три года.

Сам Ефремов был удивлен таким приговором и во всем обвиняет адвоката Эльмана Пашаева. По его словам, он хотел сменить адвоката, но утром к нему почему-то опять пришел Пашаев. И он подписал новый договор с ним.