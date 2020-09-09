Ефремов удивлен приговором суда и жалуется на адвоката

Актер Михаил Ефремов не ожидал, что его приговорят к восьми годам тюрьмы.

Он обвиняет адвоката Эльмана Пашаева, что тот его “подставил”, пишет мк.ru.

— Я не ожидал такого приговора. Адвокат меня подставил эти восемь лет. Он обещал одно, а получилось другое, — сказал Ефремов.

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По его словам, он хотел сменить адвоката, но утром к нему почему-то опять пришел Пашаев. И он подписал новый договор с ним.

Приговор Ефремову

8 сентября Пресненский районный суд Москвы признал Михаила Ефремова виновным в гибели Сергея Захарова под колесами автомобиля актера.

Приговор предусматривает восемь лет лишения свободы в колонии общего режима.

С актера стянули 800 тыс. рублей в пользу старшего сына погибшего, а также лишили водительского удостоверения на три года.

Источник: мк.ru