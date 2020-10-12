Михайло Єфремов у СІЗО зацікавився пінг-понгом

У московському СІЗО Михайло Єфремов почав грати у пінг-понг.

Російський актор, якого засудили до восьми років позбавлення волі, ходить у спортзал. Це окрема спеціально обладнана камера. Всередині – стіл для настільного тенісу, кілька тренажерів, банкетка для штанги, гантелі, гирі та бігова доріжка.

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Про це повідомив правозахисник Іван Мельников.

– Єфремов вдарився у маленький теніс. Для такої справи замовив у родичів ракетки. За правилами СІЗО, грати з м’ячем він може тільки з сусідами по камері. У перервах між партіями Михайло відповідає на листи фанатів – йому вони приходять пачками.

Вирок Михайлу Єфремову

8 вересня у Москві Михайла Єфремова засудили до восьми років позбавлення волі за нетверезе водіння автомобіля, під колесами якого загинув Сергій Захаров.

Окрім ув’язнення, з актора стягнули 800 тис. рублів для старшого сина загиблого та позбавили водійських прав на три роки.

Сам Єфремов був здивований таким вироком та в усьому звинувачує адвоката Ельмана Пашаєва. За його словами, він хотів змінити адвоката, але вранці до нього чомусь знову прийшов Пашаєв. І він підписав новий договір з ним.