Азербайджан заявил, что сбил армянский Су-25

Минобороны Азербайджана заявило, что сбили штурмовик Су-25 армянских вооруженных сил.

Самолет уничтожили в небе над Нагорным Карабахом.

— 18 октября подразделениями ПВО Азербайджана сбит очередной штурмовик Су-25 Вооруженных сил Армении, который пытался нанести авиаудары по позициям азербайджанской армии на Джебраильском направлении, — говорится в сообщении ведомства.

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Пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян назвала ложью заявление Азербайджана о сбитом штурмовике в Нагорном Карабахе.

Война в Нагорном Карабахе

27 сентября началась обостряться ситуация в Нагорном Карабахе.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что ВС страны взяли под свой контроль шесть населенных пунктов в Карабахе. Минобороны Армении не подтверждают пребывания азербайджанских войск в этих селах.

Источник: mod.gov.az, ТАСС