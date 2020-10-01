Азербайджан показал трофеи, захваченные в бою с армянскими войсками

Азербайджан показал освобождены от армянских войск села в Нагорном Карабахе и трофеи, взятые в бою.
Среди взятых под контроль территорий села Гараханбейли, Гервенд, Горадиз, Юхары Абдуррахманлы Физулинского района, а также села Беюк Мерджанлы и Нюзгер Джебраильского района, пишет азербайджанское издание APA.
Также заявляют об уничтожении позиций противника в направлении Агдеринського района. На хребте Муровдага взята под контроль вершина Муров.
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Отдельно была показана захвачена автотехника и боеприпасы подконтрольных Армении вооруженных формирований в Нагорном Карабахе.
В Минобороны Армении захват сел не подтверждают.
Война за Нагорный Карабах
Четвертый день продолжаются бои в Нагорном Карабахе между азербайджанскими и армянскими войсками.
Эскалация конфликта нарастает. Под обстрел в Мартуни попала группа иностранных журналистов.
Армения и Азербайджан вели войну в 1988-1994 годах из-за этого региона.
Источник: APA
Фото: APA