Азербайджан показал освобождены от армянских войск села в Нагорном Карабахе и трофеи, взятые в бою.

Среди взятых под контроль территорий села Гараханбейли, Гервенд, Горадиз, Юхары Абдуррахманлы Физулинского района, а также села Беюк Мерджанлы и Нюзгер Джебраильского района, пишет азербайджанское издание APA.

Также заявляют об уничтожении позиций противника в направлении Агдеринського района. На хребте Муровдага взята под контроль вершина Муров.

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Отдельно была показана захвачена автотехника и боеприпасы подконтрольных Армении вооруженных формирований в Нагорном Карабахе.



























Азербайджан показал трофеи, захваченные в бою с армянскими войсками / 7 фотографий

В Минобороны Армении захват сел не подтверждают.

Война за Нагорный Карабах

Четвертый день продолжаются бои в Нагорном Карабахе между азербайджанскими и армянскими войсками.

Эскалация конфликта нарастает. Под обстрел в Мартуни попала группа иностранных журналистов.

Армения и Азербайджан вели войну в 1988-1994 годах из-за этого региона.

Источник: APA

Фото: APA