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Азербайджан заявив, що збив вірменський Су-25

Міноборони Азербайджану заявило, що збили штурмовик Су-25 вірменських збройних сил.

Літак знищили у небі над Нагірних Карабахом.

– 18 жовтня підрозділами ППО Азербайджану збитий черговий штурмовик Су-25 Збройних сил Вірменії, який намагався завдати авіаударів по позиціях азербайджанської армії на Джебраїльському напрямку, – йдеться в повідомленні відомства.

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Прес-секретар Міноборони Вірменії Шушан Степанян назвала брехнею заяву Азербайджану про збитий штурмовик у Нагірному Карабаху.

Війна у Нагірному Карабаху 

27 вересня почалась загострюватись ситуація в Нагірному Карабаху.

Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що ЗС країни взяли під свій контроль шість населених пунктів у Карабаху. Міноборони Вірменії не підтверджують перебування азербайджанських військ у цих селах.

Джерело: mod.gov.az, ТАСС

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