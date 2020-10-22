Суд смягчил приговор Михаилу Ефремову за ДТП со смертельным исходом. Актер отсидит 7,5 лет вместо 8.

В остальном приговор оставлен без изменений.

— Приговор Пресненского суда Москвы от 8 сентября 2020 года — изменить, назначить Ефремову наказание в виде семи лет и шести месяцев колонии общего режима, в остальном оставить приговор без изменений, — решение судья.

Адвокат Ефремова Петр Хархорин на заседании просил снизить наказание до такого, которое позволит не содержать его под стражей.

— В деле одни только смягчающие обстоятельства — это и наличие у него фактически четырех человек на иждивении, и то, что Ефремов признал вину и раскаялся,- сказал адвокат.

Актер Михаил Ефремов остался недовольным решением Мосгорсуда, снизившим ему срок заключения в колонии всего лишь на полгода, сообщил ТАСС адвокат актера Роман Филиппов.

— Ефремов не удовлетворен решением. Если бы хотя бы снизили на три года и дали колонию-поселение, его бы это устроило, — сказал он.

По его мнению, если бы Ефремов сразу выплатил компенсацию и признал вину, то мог бы рассчитывать на условный срок.

Приговор Михаилу Ефремову

8 сентября в Москве Михаила Ефремова приговорили к восьми годам лишения свободы за нетрезвое вождение автомобиля, под колесами которого погиб Сергей Захаров.

Кроме заключения, с актера сняли 800 тыс. рублей для старшего сына погибшего и лишили водительских прав на три года.

Сам Ефремов был удивлен таким приговором и во всем обвиняет адвоката Эльмана Пашаева. По его словам, он хотел сменить адвоката, но утром к нему почему-то опять пришел Пашаев. И он подписал новый договор с ним.

8 июня на Смоленской площади в Москве произошло ДТП с участием Ефремова. Его авто выехало на встречную полосу, где протаранило фургон. Водитель скончался в больнице.

Актер находился за рулем в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.