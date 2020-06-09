ДТП с Михаилом Ефремовым – детали аварии, что известно о жертве и уголовное дело

Российский актер Михаил Ефремов в нетрезвом состоянии спровоцировал смертельное ДТП. Все, что известно об аварии с Ефремовым, а также комментарии его дочери и детали уголовного дела Факты ICTV собрали в одном материале.

ДТП с Михаилом Ефремовым

Авария произошла в 21.44 8 июня в Москве на Садовом кольце у дома №3 на Смоленской площади. Jeep Grand Cherokee, за рулем котором был актер, протаранил фургон Lada. Очевидцы аварии сразу начали говорить, что артист был сильно пьян.

— Он и залезть сам не смог, его затащили. Пьяный был, еле на ногах держался, — рассказал один из очевидцев.

— Вы выпили?

— Да… Эксклюзивное видео RT с Михаилом Ефремовым после ДТП на Смоленской площади в Москве pic.twitter.com/3ztDwZEEvT — RT на русском (@RT_russian) June 8, 2020

Ефремова сразу направили на экспертизу, которая подтвердила наличие алкоголя. По данным Baza, экспертиза показала, что в крови артиста 2,1 промилле алкоголя (0,35 — допустимая норма).

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В результате аварии пострадали два человека, один из которых водитель фургона, он умер в больнице.

Момент ДТП с Ефремовым

На видео видно, как автомобиль актера выезжает на встречную полосу и таранит автофургон.

Изначально, появилась информация, что вместе с Ефремовым в авто был и актер Иван Стебунов, однако он опроверг этот факт.

— Ни меня, ни моей супруги в этот момент в машине не было. Мы ни в каком баре не отдыхали! – заявил Стебунов.

На место аварии он приехал с женой, когда узнал о трагедии. Также там был замечен актер Сергей Гармаш.

Дочь Михаила Ефремова Анна-Мария уже прокомментировала аварию.

— Отец не звонил, по состоянию — вроде живой. Я к нему не поехала, разберется сам, не маленький уже. Не переживайте, все будет хорошо, заявила девушка.

Также Анна-Мария сразу начала искать контакты семьи Сергея, который пострадал в ДТП, чтобы оказать помощь.

Кроме того, Анна-Мария осудила поступок отца.























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Что известно о Сергее Захарове

Сергей Захаров приехал в Москву, чтобы заработать денег во время кризиса, родом он из Рязани.

Сначала он работал в охране, а потом собирал стеллажи для магазинов. Затем он стал курьером, развозил продукты.

У погибшего остались жена, двое детей и пожилая мать. Последний раз он виделся с семьей в воскресенье, 7 июня.

Жена погибшего уже приехала в больницу для оформления документов. Она считает, что Ефремова обязательно нужно наказать.

Уголовное дело Ефремова

Изначально действия Михаила Ефремова квалифицировали ч. 2 ст. 264 УК РФ, которая предусматривает от трех до семи лет лишения свободы. Однако в связи со смертью пострадавшего дело переквалифицировали, теперь его расследуют по пункту А ч. 4 ст. 264 УК РФ, а это до 12 лет лишения свободы.

Актера задержали на месте происшествия, однако потом отпустили под подписку о невыезде.

Когда полиция приехала домой к актеру, то он отказался выходить из квартиры. Мол, плохое самочувствие.

Следствие планирует просить у суда арест для актера.

ДТП с Михаилом Ефремовым

Российский актер Михаил Ефремов спровоцировал ДТП в центре Москвы. Известно, что за рулем он пребывал в состоянии алкогольного опьянения.

У Ефремова имеется порядка четырех неоплаченных штрафов за превышение скорости, пишут российские СМИ.

Кроме того, проблемы с алкоголем у актера уже давно. Так, в 2018 году Ефремова осудили за поведение, когда он вышел на сцену в пьяном виде и материл зрителей.