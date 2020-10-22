Суд пом’якшив вирок Михайлу Єфремову за ДТП зі смертельним результатом. Актор відсидить 7,5 років замість 8.

В іншому вирок залишено без змін.

– Вирок Пресненського суду Москви від 8 вересня 2020 року – змінити, призначити Єфремову покарання у вигляді семи років і шести місяців колонії загального режиму, в іншому залишити вирок без змін, – рішення суддя.

Адвокат Єфремова Петро Хархорін на засіданні просив знизити покарання до такого, яке дозволить не утримувати його під вартою.

– У справі одні лише пом’якшувальні обставини – це і наявність у нього фактично чотирьох осіб на утриманні, та те, що Єфремов визнав провину і розкаявся, – сказав адвокат.

Актор Михайло Єфремов залишився незадоволеним рішенням Мосміськсуду, що знизив йому термін ув’язнення в колонії всього лише на півроку, повідомив ТАСС адвокат актора Роман Філіппов.

– Єфремов не задоволений рішенням. Якби хоча б знизили на три роки і дали колонію-поселення, його б це влаштувало, – сказав він.

На його думку, якби Єфремов відразу виплатив компенсацію і визнав провину, то міг би розраховувати на умовний термін.

Вирок Михайлу Єфремову

8 вересня у Москві Михайла Єфремова засудили до восьми років позбавлення волі за нетверезе водіння автомобіля, під колесами якого загинув Сергій Захаров.

Окрім ув’язнення, з актора стягнули 800 тис. рублів для старшого сина загиблого та позбавили водійських прав на три роки.

Сам Єфремов був здивований таким вироком та в усьому звинувачує адвоката Ельмана Пашаєва. За його словами, він хотів змінити адвоката, але вранці до нього чомусь знову прийшов Пашаєв. І він підписав новий договір з ним.

8 червня на Смоленській площі в Москві сталася ДТП за участю Єфремова. Його авто виїхало на зустрічну смугу, де протаранило фургон. Водій помер у лікарні.

Актор перебував за кермом у стані алкогольного та наркотичного сп’яніння.