Аборты в случаях пороков развития плода являются неконституционными. Такое решение огласил 22 октября Конституционный суд Польши.

Законы в Польше относительно прерывания беременности и так были одними из самых строгих в Европе, а это решение будет означать почти полный запрет абортов.

Когда оно вступит в силу, аборты будут разрешены только в случае изнасилования, инцеста или угрозы здоровью и жизни матери.

В Совете ЕС считают такое решение нарушением прав женщин.

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Запрет абортов в Польше

В Польше аборты частично запрещены с 1993 года, кроме случаев, когда есть угроза здоровью женщины или плода, а также изнасилования.

В 2016 году депутаты польского Сейма голосовали за законопроект, который полностью запрещал аборты и вводил уголовную ответственность для всех причастных к его проведению. Однако документ прошел только первое чтение.