Аборти у випадках вад розвитку плоду є неконституційними. Таке рішення оголосив 22 жовтня Конституційний суд Польщі.

Закони в Польщі щодо переривання вагітності й так були одними з найсуворіших у Європі, а це рішення буде означати майже повну заборону абортів.

Коли воно набуде чинності, аборти будуть дозволені лише у разі зґвалтування, інцесту або загрози здоров’ю та життю матері.

У Раді ЄС вважають таке рішення порушенням прав жінок.

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Заборона абортів у Польщі

У Польщі аборти частково заборонені з 1993 року, окрім випадків, коли є загроза здоров’ю жінки або плода, а також зґвалтування.

У 2016 році депутати польського Сейму голосували за законопроект, який повністю забороняв аборти і вводив кримінальну відповідальність для всіх причетних до його проведення. Проте документ пройшов лише перше читання