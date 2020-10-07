В Нидерландах гинеколог тайно оплодотворял пациенток и его не накажут

Нидерландский врач-гинеколог в течение почти 10 лет занимался тайным оплодотворением своих пациенток во время ЭКО.

Клиника, где работал мужчина, публично признала такие действия аморальными.

Уголовное дело на врача завести невозможно: полиция объяснила, что на момент совершения этих действий законов о порядке проведения ЭКО (экстракорпорального оплодотворения) еще не существовало.

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Гинекологом врач Ян Вильтд работал в 1981-1993 годах: когда дело получило огласку, он уже несколько лет, как умер.

Это не первый случай в истории Нидерландов. В 2019 году страну потряс очередной скандал: врач в Роттердаме оказался отцом как минимум 49 детей, так как также оплодотворял пациенток втайне от них.

Секс с секретаршей во время Zoom-конференции

На Филиппинах чиновник во время онлайн-конференции в Zoom занялся сексом со своей секретаршей на глазах у коллег: оказалось, что мужчина просто забыл выключить камеру.

Подчиненные горе-любовника сделали запись пикантного видео, которое быстро стало популярным в сети.

Министерство внутренних дел Филиппин взяло дело под личный контроль: уже через несколько дней чиновника уволили, а его секретарша ушла с работы по собственному желанию.