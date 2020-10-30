От забастовки до военного положения: к чему приведет ситуация в Беларуси

Говорят, что в политической борьбе ключевое значение имеет тот, кто владеет инициативой и формирует повестку дня. За три месяца протестов в Беларуси инициатива неоднократно переходила из рук в руки.

Уже были и ощущения, что власть вот-вот дрогнет под натиском общества, и что наоборот — протест иссякает. Но вместо этого противостояние заходит на новый круг, а ставки только повышаются.

Ход оппозиции

Лидер оппозиции Светлана Тихановская объявила Лукашенко ультиматум, по которому он до 25 октября должен был уйти с должности, освободить политзаключенных и прекратить репрессии. И хотя по подсчетам белорусских СМИ, батька за последние 26 лет не менее 13 раз заявлял, что “за власть не держится” и “наелся” президентства, никуда уходить, а тем более выполнять какие-то ультиматумы, он, естественно, не собирался.

В случае невыполнения требований Тихановская пообещала организовать всеобщую забастовку. Идея с ультиматумом от оппозиционеров, которые даже протест никак не контролируют, в белорусских экспертных кругах сразу была встречена со скепсисом. Но ультиматум стал как раз тем самым перехватом инициативы, мобилизационным всплеском для протестующих.

— Первый акт ультиматума Тихановской получился. Протест вернулся, как минимум, к ранне-сентябрьским числам. 25 октября на улицы вышли больше 100, а может, и 150 тыс. Это уже не будет полный провал, который ультиматуму предсказывали скептики. Кто держит инициативу и идет на нестандартные ходы, тот выбивает противника из равновесия и подталкивает к ошибкам. Испугавшись снова растущей численности людей на улицах, власть будет вынуждена что-то менять в своей тактике. Это значит более активно уступать или начинать новый уровень репрессий. И то, и то — тонкий лед, потому что может дать протесту ощущение победы, то есть новый энтузиазм, либо новый запал от возмущения жесткостью, — отмечает белорусский политический обозреватель Артем Шрайбман.

И действительно, действия власти стали непоследовательными. То у Лукашенко объявляли о собственном митинге 25 октября в поддержку батьки, то отменили его. Выпустили несколько политзаключенных, но тут же набрали новых на жестких разгонах протестов.

Ответ Лукашенко

При этом забастовка, объявленная Тихановской, затронула ряд университетов, частных предприятий и государственных заводов, но массового характера не приобрела.

— Вполне ожидаемо оппозиция оказалась неспособна обеспечить выполнение тех угроз, которые Тихановская озвучивала, объявляя ультиматум Лукашенко. Заводы продолжили работать. В меньшем масштабе повторилась ситуация с августовскими протестами небольшой части рабочих коллективов крупных госпредприятий. Когда встает вопрос об увольнении за незаконную забастовку, то рабочие выбирают работу. Обещанное перекрытие дорог не приобрело массового характера, — констатирует белорусский политолог Денис Мельянцов.

А когда Лукашенко нервничает, он дарит всему миру очередные яркие перлы и включает жесткую силу. Батька приказал отчислять всех студентов и увольнять всех рабочих, поддерживающих протесты. Участников акций он уже и вовсе начал называть террористами.

— Темно, люди перепуганы. Кто-то в семь часов вышел с детишками на улицу. Это что, нормально, когда толпа пьяная, обезумевшая, проколотая наркотиками, прокуренная и пропитая – сотни человек ринулись на улицы, — так, в частности, Лукашенко описывает акции в Минске.

Но, по мнению экспертов, такая риторика — свидетельство бессилия режима.

— Радикализация властной риторики, “террор, экстремизм” говорит также об исчерпании формально-правового ресурса государства в борьбе с протестом. Дальше могут быть только засланные отряды американских коммандос и НАТО, либо атака инопланетян, — полагает белорусский политолог Павел Усов.

И просто на разгоне виртуальных “террористов” Лукашенко не остановился. Он призвал формировать вооруженные народные дружины из числа бывших военных, якобы для обеспечения безопасности на улицах.

Кроме того батька объявил о создании фактически нового института власти. В Минске, Гродненской и Брестской областях появятся помощники президента – инспекторы, по сути, такие себе узаконенные “смотрящие” за самыми проблемными регионами, чтобы держать в узде госаппарат и не потерять власть.

— Вы втроем направляетесь не то что на особо опасные участки, а на очень ответственные участки нашей страны. В связи с теми событиями, прежде всего, которые произошли — они еще не закончены, мы еще не знаем, во что это может вылиться. Почему вы? Вы люди военные, осведомленные, вас не надо вводить в курс дела и учить, — наставлял новых инспекторов Лукашенко, так публично и не объяснив их обязанности.

Хотя, что тут объяснять – “вы люди военные” же, тем более, что в ту же Гродненскую область, которая находится на западной границе страны, батька и вовсе отрядил бывшего министра внутренних дел Юрия Караева, прославившегося разгонами протестующих. Эксперты считают, что действия Лукашенко – это шаг к дальнейшему объявлению военного положения в стране.

— В стране постепенно вводится военное положение. Что может быть в ближайшее время: переход Минска и других городов Западной Беларуси на особое положение, введение особого режима функционирования учреждений и предприятий, введение комендантского часа, нагнетание истерии — угрозы вторжения и дестабилизации Западной Беларуси, — прогнозирует Усов.

Дальше – тупик

Слова и действия Лукашенко могут только подтолкнуть общество на дальнейшую борьбу и стать новым импульсом для протестов. Более того, в оппозиции уже объявили о создании альтернативного правительства – Народного антикризисного управления во главе с бывшим дипломатом и министром культуры Павлом Латушко. Действовать оно, правда, будет пока за границами Беларуси, а значит, серьезно не беспокоит батьку.

Но чем жестче Лукашенко закручивает гайки, тем сильнее отдаляется от приемлемой для себя плавной передачи власти на своих условиях с гарантиями личной безопасности. Можно, конечно, силовым способом подавить любую уличную активность, тем более, что у власти есть такой ресурс. Но сами протестные настроения и их источники никуда же не денутся. И прорвутся снова при любом подходящем поводе, а на пороховой бочке долго не проживешь.

Валерий Литонинский