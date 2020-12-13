Население США получит вакцину от Covid-19 производства Pfizer/BioNTech с 14 декабря. Ранее ее официально утвердили для экстренного использования.

Первые три млн доз препарата будут отправлены во все штаты в ближайшее время. Об этом сообщил ответственный за дистрибуцию генерал Густав Перна.

— 145 центров во всех штатах получат вакцину в понедельник, еще 425 во вторник и оставшиеся 66 в среду, — сказал генерал.

Перна отметил, что вакцина Pfizer/BioNTech обеспечит прививку около трех млн людей. Он сообщил журналистам, что абсолютно уверен в их безопасной доставке.

Вакцина Pfizer уже утверждена регулирующими органами Великобритании, Канады, Бахрейна и Саудовской Аравии. Как и в этих странах, органы здравоохранения США будут уделять первоочередное внимание работникам медицины и жителям домов престарелых при получении первых доз.

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Американцы, не входящие в группы потенциального риска, скорее всего, смогут получить препарат в январе, а общедоступность ожидается к апрелю.

Смертность от коронавируса в США резко выросла с ноября. Вакцина обеспечивает до 95% защиты. Ее признало безопасной Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (англ. Food and Drug Administration, FDA, USFDA).

В Великобритании уже началась массовая вакцинация с использованием доз той же вакцины.

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