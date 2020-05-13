За останню добу в світі зареєстрували 85 335 нових випадків зараження коронавірусною інфекцією.

Станом на ранок 13 травня в усьому світі 4 343 251 особа захворіла на коронавірус. З них 292 913 людей померли.

Найбільше поширення коронавірусної інфекції Covid-19 зафіксовано в США (заражених – 1 408 636, померло – 83 425), Іспанії (заражених – 269 520, померло – 26 920), Росії (заражених – 232 243, померло – 2 116).

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Карта поширення коронавірусу Covid-19 онлайн

5 країн з найвищою кількістю заражень на коронавірус

Найбільше інфікованих на Covid-19:

США – 1 408 636;

Іспанія – 269 520;

Росія – 232 243;

Велика Британія – 226 463;

Італія – 221 216.

5 країн з найвищою смертністю від коронавірусу

Найбільша смертність від Covid-19:

США – 83 425;

Велика Британія – 32 692;

Італія – 30 911;

Франція – 26 991;

Іспанія – 26 920.

Як розвивалася епідемія коронавірусу в світі

Перший випадок захворювання Covid-19 було зафіксовано в Китаї наприкінці грудня 2019 року. Наступною країною, де виявили коронавірус став Таїланд. Інфекцію виявили у 61-річної китаянки, яка приїхала з Уханя.

Далі коронавірус поширився у східних країнах, в Європі, США і Канаді. У деяких випадках встановлено, що хворі не відвідували Китай.

Тоді ж у перші дні лютого на Філіппінах зафіксували перший летальний результат від нової інфекції.

Інфекція поширилася на всіх континентах, за винятком Антарктиди.

Спочатку захворювання іменувалося 2019 nCoV, а 11 лютого 2020 року отримала назву нової коронавірусної пневмонії (Covid-19).

Нагадаємо, перший випадок коронавірусу в Україні зафіксовано 3 березня у Чернівцях. Було інфіковано чоловіка, який 26 лютого повернувся до України з дружиною з подорожі до Італії. Як поширюється коронавірус в Україні: карту і статистку можна знайти на сайті Факти ICTV.