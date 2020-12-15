Без рецепта и медиков: в США разрешили делать тест на Covid-19 дома

В Соединенных Штатах Америки разрешили проводить тест на коронавирус в домашних условиях. Для этого не нужен рецепт врача или сопровождение медицинских работников. Достаточно только приобрести тест в аптеке — это разрешено всем гражданам с 16 лет.

Для лиц меньше указанного возраста медицинское средство должны приобрести родители. Соответствующее решение приняло Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) 15 декабря.

Эксперты в сфере здравоохранения всячески поддерживают такую ​​инициативу, ведь так граждане скорее узнают о болезни и смогут изолироваться.

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Вакцинация населения в США

В США началась массовая вакцинация граждан от коронавируса 14 декабря. Для прививок используют препарат фармацевтических компаний Pfizer и BioNTech. Первым вакцину получил медицинский работник.

Источник: FDA