Курс биткоина в долларах: криптовалюты побила рекорд

Стоимость криптовалюты биткоин 17 декабря достигла $22 тыс.

Об этом свидетельствуют данные биржи Coindesk.

Цена первой криптовалюты начала быстро расти 16 декабря, когда была впервые пробита отметка $20 тыс.

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С утра курс биткоина достиг рекордные $22 130. Рост курса биткоина за сутки составил 12,6%. За год криптовалюта подорожала более чем на 200%.

Такой резки рост курса биткоина специалисты связывают с несколькими факторами. В частности, за последнюю неделю стало известно о приходе сразу двух крупных инвесторов на крипторынок.

Что повлияло на подорожание биткоина

Резкий рост стоимости биткоина связывают с рядом факторов. В октябре платежная система PayPal заявила об открытии доступа к криптовалюте гражданам США.

Во-вторых, в начале зимы один из крупнейших банков Сингапура DBS также сообщил о сотрудничестве с биткоином. Кроме того, эксперты связывают рост стоимости с новостями по поводу вакцины коронавируса — люди надеются на быстрое преодоление пандемии.

Источник: Coindesk