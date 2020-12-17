Курс біткоїна в доларах: криптовалюта побила рекорд

Вартість криптовалюти біткоїн 17 грудня досягла $22 тис.

Про це свідчать дані біржі Coindesk.

Ціна першої криптовалюти почала швидко зростати 16 грудня, коли була вперше пробита відмітка у $20 тис.

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З ранку курс біткоїни досяг рекордних $22 130. Курс біткоїна за добу зріс на 12,6%. За рік криптовалюта подорожчала на 200%.

Таке різке зростання курсу біткоїна фахівці пов’язують з кількома факторами. Зокрема, за останній тиждень стало відомо про прихід одразу двох великих інвесторів на крипторинок.

Що вплинуло на здорожчання біткоїна

Різке зростання вартості біткоїна пов’язують з низкою факторів. У жовтні платіжна система PayPal заявила про відкриття доступу до криптовалют громадянам США.

По-друге, на початку зими один з найбільших банків Сінгапуру DBS також повідомив про співпрацю з біткоїном. Крім того, експерти пов’язують зростання вартості з новинами щодо вакцини коронавірусу – люди сподіваються на швидке подолання пандемії.

Джерело: Coindesk