Цена биткоина выросла до $24 тыс.

Стоимость криптовалюты Bitcoin превысила $24 тыс. Это абсолютный исторический максимум.

На пике цена поднималась до $24,228. Однако к 10.14 понедельника, 21 декабря, курс несколько снизился и составил $23,8 тыс.

Предыдущий рекорд был установлен вначале декабря. Тогда криптовалюта стоила более $20 тыс. Последний раз такие показатели наблюдались три года назад, когда цена биткоина составляла $20 042. В начале декабря этого года криптовалюта реабилитировалась до отметки $19 920.

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Биткоин — самая популярная криптовалюта в мире, представляет наибольшую долю всего рынка криптовалюти. Ее самую первую представили публично, и, соответственно, эта криптовалюта имеет наиболее развитую инфраструктуру. Считается, что именно биткоин является законодателем тенденций в мире криптовалюта.

Подорожание биткоина

Резкий рост стоимости биткоина связывают с открытием доступа к криптовалюте гражданам США.

Другим фактором является то, что в начале зимы один из крупнейших банков Сингапура DBS также сообщил о сотрудничестве с биткоином. Кроме того, эксперты связывают рост стоимости с новостями относительно вакцины коронавируса — люди надеются на быстрое преодоление пандемии.

Источник: Coindesk