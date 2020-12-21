Ціна біткоїна зросла до $24 тис.

Вартість криптовалюти Bitcoin перевищила $24 тис. Це абсолютний історичний максимум.

На піку ціна підіймалася до $24,228. Однак до 10.14 понеділка, 21 грудня, курс дещо знизився та становив $23,8 тис.

Попередній рекорд був встановлений на початку грудня. Тоді криптовалюта коштувала понад $20 тис. Востаннє такі показники спостерігалися три роки тому, коли ціна біткоїна складала $20 042. На початку грудня цього року криптовалюта реабілітувалася до позначки $19 920.

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Біткоїн – найпопулярніша криптовалюта у світі, що представляє найбільшу частку всього ринку криптовалюти.Її найпершу представили публічно, і, відповідно, ця криптовалюта має найбільш розвинену інфраструктуру. Вважається, що саме біткоїн є законодавцем тенденцій у світі криптовалюти.

Здорожчання біткоїна

Різке зростання вартості біткоїна пов’язують з відкриттям доступу до криптовалют громадянам США.

Іншим фактором є те, що на початку зими один з найбільших банків Сінгапуру DBS також повідомив про співпрацю з біткоїном. Крім того, експерти пов’язують зростання вартості з новинами щодо вакцини коронавірусу – люди сподіваються на швидке подолання пандемії.

Джерело: Coindesk