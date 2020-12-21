Китайский миллиардер Джек Ма, который контролирует Ant Group, предложил передать властям КНР часть операций компании.

Во время встречи с представителями Народного банка Китая и регулирующих органов банковского и страхового сектора КНР Джек Ма заявил, что власти могут забрать любые из платформ Ant, если они нужны стране.

К такому шагу миллиардера подтолкнуло желание спасти отношения с властью после критики действий Народного банка Китая, который ввел новые правила для компаний финансового сектора, в частности для Ant.

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Согласно нововведениям, компании, владеющие двумя или более видами бизнеса в финансовой сфере, будут классифицироваться как финансовые холдинги. Им необходимо иметь зарегистрированный и оплаченный уставный капитал не менее 5 млрд юаней ($763 млн).

Однако такое предложение Джека Ма не спасло – уже на следующий день после встречи шанхайская биржа отменила размещение акций компании. Вслед за этим Ant остановила и первую публичную продажу акций (IPO) гонконгской части.

Источники WSJ, близкие к китайским финансовым регуляторам, отмечают, что сейчас власти КНР не приняли решение о том, стоит ли воспользоваться предложением Джека Ма.

Они, в частности, рассматривают возможность усиления требований к капиталу и левериджа Ant (соответствия между заемными и личным капиталом).

– Правительство КНР уже фактически национализировало некоторые из частей финансовой инфраструктуры, построенной Ant, например, систему межбанковских платежей, которая теперь называется NetsUnion. Таким образом, прецедент национализации платформ, который служит ключевым целям политики КНР, уже есть, – отмечает аналитик Peterson Institute for International Economics Мартин Шорземпа.

Ant является крупнейшей в Китае компанией сферы финансовых технологий и оператором популярного платежного сервиса Alipay. Объем ее двойного IPO (в Гонконге и Шанхае) должен был составить рекордные $34 млрд.

Джек Ма в Украине

Прошлой осенью китайский миллиардер Джек Ма впервые приехал в Украину.

7 ноября он посетил Харьков, а 8 ноября принял участие в Киевском международном экономическом форуме 2019. Там Джек Ма рассказал, что Украине для развития не стоит копировать успех других стран, ведь он будет зависеть от частного сектора.

Источник: The Wall Street Journal