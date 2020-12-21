Китайський мільярдер Джек Ма, який контролює Ant Group, запропонував передати владі КНР частину операцій компанії.

Під час зустрічі з представниками Народного банку Китаю та регулюючих органів банківського та страхового сектора КНР Джек Ма заявив, що влада може забрати будь-які з платформ Ant, якщо вони потрібні країні.

До такого кроку мільярдера підштовхнуло бажання врятувати відносини з владою після критики дій Народного банку Китаю, який запровадив нові правила для компаній фінансового сектора, зокрема для Ant.

Читайте: Батько AliExpress Джек Ма розкрив студентам у Харкові секрет щастя

Відповідно до нововведень, компанії, які володіють двома або більше видами бізнесу у фінансовій сфері, класифікуватимуться як фінансові холдинги. Їм необхідно мати зареєстрований і сплачений статутний капітал не менше 5 млрд юанів ($763 млн).

Однак така пропозиція Джека Ма не врятувала – уже на наступний день після зустрічі шанхайська біржа скасувала розміщення акцій компанії. Слідом за цим Ant зупинила й перший публічний продаж акцій (IPO) частини в Гонконзі.

Джерела WSJ, близькі до китайських фінансових регуляторів, відзначають, що наразі влада КНР не ухвалила рішення про те, чи варто скористатися пропозицією Джека Ма.

Вони, зокрема, розглядають можливість посилення вимог до капіталу і левериджу Ant (відповідності між позиковими та особистим капіталом).

– Уряд КНР уже фактично націоналізував деякі з частин фінансової інфраструктури, побудованої Ant, наприклад, систему міжбанківських платежів, яка тепер називається NetsUnion. Таким чином, прецедент націоналізації платформ, що слугує ключовим цілям політики КНР, вже є, – відзначає аналітик Peterson Institute for International Economics Мартін Шорземпа.

Ant є найбільшою в Китаї компанією сфери фінансових технологій та оператором популярного платіжного сервісу Alipay. Обсяг її подвійного IPO (в Гонконзі та Шанхаї) повинен був скласти рекордні $34 млрд.

Джек Ма в Україні

Минулої осені китайський мільярдер Джек Ма вперше приїхав до України.

7 листопада він відвідав Харків, а 8 листопада взяв участь у Київському міжнародному економічному форумі 2019. Там Джек Ма розповів, що Україні для розвитку не варто копіювати успіх інших країн, адже він залежатиме від приватного сектора.

Джерело: The Wall Street Journal