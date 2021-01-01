Сенат США утвердил законопроект об оборонном бюджете на 2021 год в размере $740 млрд, который ветировал президент Дональд Трамп.

За преодоление вето Трампа проголосовали 80 сенаторов, а 12 — против. Для преодоления вето нужно было не менее 60 голосов.

— Мы принимали этот закон 59 лет подряд, и так или иначе, мы собираемся рассмотреть 60-й ежегодный законопроект об оборонном бюджете и принять его до завершения Конгресса в воскресенье, — сказал сенатор США Митч Макконнелл.

Также Макконнелл добавил, что это решение — серьезная ответственность, но также и возможность направить приоритеты США в национальной безопасности.

Наиболее значимые пункты документа свидетельствуют о принятии санкций против Северного потока-2, а также предусматривают военную помощь Украине в размере $250 млн.

12 декабря Сенат США одобрил проект оборонного бюджета на 2021. Но 23 декабря Дональд Трамп использовал право вето против законопроекта об оборонном бюджете. Он назвал его “подарком для России и Китая”.

Ранее обе палаты конгресса подавляющим большинством голосов одобрили этот проект.

Источник: BBC