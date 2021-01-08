В день штурма Капитолий дважды отказался от помощи Нацгвардии США

Полиция Капитолия в Вашингтоне накануне штурма отказала Пентагону и Минюсту США в помощи для противодействия возможным беспорядкам.

С такой информацией выступили журналисты издания Associated Press. Отмечается, что Капитолий отказал Нацгвардии дважды.

Впервые предложение о подмоге полиция отклонила еще 3 января, за три дня до заседания Конгресса.

— Ответ, который мы получили в воскресенье, 3 января, заключался в том, что они не будут просить Министерство обороны о помощи, — отметил помощник главы Пентагона Кеннета Рапуано.

Второй раз предложение о подмогу Капитолий получил уже 6 января, после начала беспорядков в Вашингтоне. На этот раз с полицией связалось ФБР, но и тогда предложение было отклонено.

Штурм Капитолия

Массовый митинг в Вашингтоне, который после выступления Дональда Трампа превратился в штурм Капитолия, прошел 6 января.

Именно в тот день Конгресс должен утвердить победу Джо Байдена на президентских выборах в США.

Во время штурма Капитолия пострадало десятки человек, пять человек, один из которых полицейский, погибли.

Воспользовавшись ситуацией, демократы предложили заранее отстранить Трампа от должности.

Джо Байден призвал политиков перестать называть участников штурма Капитолия мятежниками, назвав их преступниками.