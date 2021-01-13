Финальное голосование по импичменту Трампу — результаты

В Палате представителей США, нижней палате Конгресса, закончили обсуждение резолюции об импичменте президенту Соединенных Штатов Америки.

После дебатов политики провели финальное голосование и поддержали второй по счету импичмент 45-ому президенту США Дональду Трампу.

Его обвиняют лишь в одном — подстрекательстве к мятежу.

Это уже вторая попытка Палаты представителей США отправить Трампа в отставку. В 2019 году главу США не отстранили, так как решение не поддержал Сенат, большинство в котором имели представители республиканской партии

Теперь свое решение должны вынести сенаторы, после чего дело превратится в судебный процесс. Для импичмента президента необходимо 2/3 голосов сенаторов и именно этот этап никогда не был пройден в истории США.

Лидер республиканского сенатского большинства Митч Макконнелл заявил, что до 20 января Сенат 100% не успеет проголосовать за импичмент Трампа. Именно 20 января на пост президента США вступает избранный представитель от демократической партии Джо Байден.

Однако это не отменяет процедуру и позволяет верхней палате Конгресса объявить свое решение после окончания каденции Трампа. Кроме того, своим голосованием сенаторы могут запретить сорок пятому президенту США повторно баллотироваться на эту должность.

В чем обвиняют Трампа?

6 января толпа сторонников Трампа ворвался в здание Конгресса во время заседания, на котором законодатели утверждали победу Джо Байдена.

Процедуру прервали на несколько часов, разгромили много помещений, в частности залы заседаний обеих палат. Пять человек погибли, в том числе один полицейский. За два часа до этого Трамп выступил на многотысячном митинге своих сторонников и поддержать в Капитолии конгрессменов-республиканцев, которые собирались опротестовать победу Байдена.

Демократы и некоторые республиканцы обвиняют Трампа в том, что он прямо спровоцировал штурм Капитолия.