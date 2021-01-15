США обновили черный список и добавили туда Xiaomi и еще 8 компаний КНР

США включили производителя потребительской электроники Xiaomi Corp., Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc. и еще семь китайских компаний в черный список.

Таким образом, Штаты расширили перечень компаний КНР, в акции которых в скором времени будет запрещено вкладывать средства американским инвесторам, и на эти компании будет распространяться действие ноябрьского президентского указа.

Американские депозитарные расписки Xiaomi торгуются в США на внебиржевом рынке. Их котировки упали на 9,4% в четверг. Рыночная стоимость компании на бирже Гонконга за год подскочила в 2,7 раза и сейчас составляет около $107 млрд, по данным FactSet.

Кроме того, американские чиновники обсуждают расширение черного списка и могут добавить туда Alibaba Group Holding Ltd., Baidu Inc. и Tencent Holdings Ltd. Однако правительство страны решило не делать этого.

В частности, министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что санкции против таких крупных компаний дестабилизируют рынок и приведут к негативным экономическим последствиям. Alibaba и Tencent являются крупнейшими по капитализации китайскими публичными компаниями.

Итсточник: The Wall Street Journal