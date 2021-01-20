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Факты / Мир
Людмила Грубнік |

Китайский предприниматель Джек Ма впервые с октября появился на публике

Китайский предприниматель Джек Ма, о котором не было вестей с конца октября 2020 года, снова появился на публике.

20 января миллиардер принял участие в онлайн-мероприятии Инициативы сельских учителей, которое традиционно проходит в китайском городе Санья. В этом году его провели удаленно, во время церемонии награды получили 100 учителей.

Джек Ма заявил, что он и его коллеги готовы уделять больше внимания благотворительности в образовательной сфере.

После появления предпринимателя на публике акции компании Alibaba, которую он основал, подскочили на 6%.

Джек Ма пропал из вида публики 24 октября 2020 года. Тогда он выступил со скандальной речью на финансовом форуме в Шанхае. Его выступление получило широкое распространение в социальных сетях.

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Помощь Украине от Джека Ма

Весной 2020 года Джек Ма помог Украине получить партию тестов на коронавирус.

Китайский предприниматель выделил $80 млн.

Больше новостей о предпринимателе Джеке Ма читайте на Фактах ICTV.

Источник: Wall Street Journal, Bloomberg

Фото: Dreamstime

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