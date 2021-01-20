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Факти / Світ
Людмила Грубнік |

Китайський підприємець Джек Ма вперше з жовтня з’явився на публіці

Китайський підприємець Джек Ма, про якого не було звісток з кінця жовтня 2020 року, знову з’явився на публіці.

20 січня мільярдер взяв участь в онлайн-заході Ініціативи сільських вчителів, який традиційно проходить у китайському місті Санья. Цьогоріч його провели віддалено, під час церемонії нагороди отримали 100 вчителів.

Джек Ма заявив, що він і його колеги готові приділяти більше уваги благодійності в освітній сфері.

Після появи підприємця на публіці акції компанії Alibaba, яку він заснував, зросли на 6%.

Джек Ма зник з публічного простору 24 жовтня 2020 року. Тоді він виступив зі скандальною промовою на фінансовому форумі у Шанхаї. Його виступ набув широкого поширення у соціальних мережах.

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Допомога Україні від Джека Ма

Навесні 2020 року Джек Ма допоміг Україні отримати партію тестів на коронавірус.

Китайський підприємець виділив $80 млн.

Більше новин про підприємця Джека Ма читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Wall Street Journal, Bloomberg

Фото: Dreamstime

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