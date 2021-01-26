Дональд Трамп основал Офис бывшего президента

Дональд Трамп возглавил организацию под названием Офис бывшего президента США.

Отмечается, что организация полностью заниматься его делами, перепиской, публичными заявлениями и выступлениями.

Таким образом Дональд Трамп будет оставаться в большой политике и формировать вокруг себя новую команду экспертов.

— Офис также продвигать интересы Соединенных Штатов и продолжать повестку дня администрации Трампа, — говорится в сообщении.

Слухи о планах Трампа участвовать или не участвовать в следующих выборах начали распространяться еще до инаугурации Джо Байдена.

Тогда стало известно, что Дональд Трамп откажется от гонки за президентское кресло в 2024 году, однако поможет республиканцам одержать победу на предстоящих выборах в Сенат и Палату представителей в середине 2022 года.

Источник: Fox News