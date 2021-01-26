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Факты / Мир
Наташа Тарчевська |

Дональд Трамп основал Офис бывшего президента

Дональд Трамп возглавил организацию под названием Офис бывшего президента США.

Дональд Трамп основал Офис бывшего президента

Отмечается, что организация полностью заниматься его делами, перепиской, публичными заявлениями и выступлениями.

Таким образом Дональд Трамп будет оставаться в большой политике и формировать вокруг себя новую команду экспертов.

— Офис также продвигать интересы Соединенных Штатов и продолжать повестку дня администрации Трампа, — говорится в сообщении.

Слухи о планах Трампа участвовать или не участвовать в следующих выборах начали распространяться еще до инаугурации Джо Байдена.

Тогда стало известно, что Дональд Трамп откажется от гонки за президентское кресло в 2024 году, однако поможет республиканцам одержать победу на предстоящих выборах в Сенат и Палату представителей в середине 2022 года.

Источник: Fox News

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