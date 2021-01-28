В Ереване возобновились протесты: требуют арестовать Пашиняна

В Ереване возобновились антиправительственные акции протеста. Демонстранты пытались штурмовать здание генеральной прокуратуры Армении. Они требуют арестовать премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Протестующие штурмовали здание генпрокуратуры, но правоохранителям удалось оттеснить их. После этого недовольные граждане направились к зданию правительства.

Масштабные протесты в Армении начались после поражения в войне с Азербайджаном. Демонстранты требуют отставки премьер-министра Никола Пашиняна, который по их мнению, пошел на уступки.

На этом фоне 16 ноября президент Армении Армен Саркисян призвал премьер-министра вместе с правительством уйти в отставку, а парламенту рекомендовал готовиться к досрочным выборам.

Пашинян заявил, что готов уйти с должности по решению народа.

Протесты в Армении

Во время протестов в Армении ограбили резиденцию премьер-министра Никола Пашиняна. Украли компьютер, часы, духи, водительские права и другие вещи.

Митинги в Ереване продолжаются с ночи 10 ноября, когда Никол Пашинян заявил, что подписал с Азербайджаном и Россией соглашение о прекращении войны в Нагорном Карабахе.

Источник: News.am