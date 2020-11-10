В Армении продолжаются протесты после объявления об окончании войны в Нагорном Карабахе. Протестующие приходили к резиденции премьер-министра Никола Пашиняна.
Премьер в своем Facebook рассказал, что в его резиденции украли вещи.
— Из резиденции премьера украденны компьютер, часы, духи, водительские права и другие вещи. Все это, конечно, во имя родины, — написал премьер-министр Никол Пашинян.
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Վարչապետի կեցավայրից գողացել են համակարգիչ, ժամացույց, օծանելիք, վարորդական իրավունք եւ այլ իրեր։ Այս ամենը, իհարկե՝ «հանուն հայրենիքի»։
Опубліковано Nikol Pashinyan / Նիկոլ Փաշինյան Понеділок, 9 листопада 2020 р.
Протесты в Армении
Протесты в Ереване продолжаются с ночи 10 ноября, когда премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что подписал с Азербайджаном и Россией соглашение о прекращении войны в Нагорном Карабахе.
Протестующие также ворвались в зал заседаний Национального Собрания Армении и требуют встречи с начальником Генерального штаба Вооруженных сил Армении Оником Гаспаряном.
Также хотят аннулировать трехстороннее соглашение о прекращении войны в Нагорном Карабахе.
Источник: Никол Пашинян