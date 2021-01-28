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Факти / Світ
Софія Телішевська |

У Єревані поновились протести: вимагають заарештувати Пашиняна

В Єревані поновилися антиурядові акції протесту. Демонстранти намагалися штурмувати будівлю генеральної прокуратури Вірменії. Вони вимагають заарештувати прем’єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна.

Никол Пашинян

Протестувальники штурмували будівлю генпрокуратури, але правоохоронцям вдалося відтіснити їх. Після цього невдоволені громадяни попрямували до будівлі уряду.

Масштабні протести у Вірменії почалися після поразки у війні з Азербайджаном. Демонстранти вимагають відставки прем’єра-міністра Нікола Пашиняна, який на їхнє переконання, пішов на поступки.

На цьому тлі 16 листопада президент Вірменії Армен Саркісян закликав прем’єр-міністра разом з урядом піти у відставку, а парламенту рекомендував готуватися до дострокових виборів.

Пашинян заявив, що готовий піти з посади за рішенням народу.

Протести у Вірменії

Під час протестів у Вірменії пограбували резиденцію прем’єр-міністра Нікола Пашиняна. Вкрали комп’ютер, годинник, парфуми, водійські права та інші речі.

Мітинги в Єревані тривають з ночі 10 листопада, коли Нікол Пашинян заявив, що підписав з Азербайджаном і Росією угоду про припинення війни в Нагірному Карабаху.

Джерело: News.am

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