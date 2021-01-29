Dogecoin установила новый максимальный курс

Стоимость криптовалюты Dogecoin резко выросла более чем на 70%, поскольку трейдеры Reddit нацелены на нее, пытаясь повторить рост GameStop, BlockBuster и AMC.

Изначально криптовалюта была изобретена просто для шутки.

Согласно данным компании CoinMarketCap, 28 января Dogecoin вырос на 56% за последние 24 часа, а объем торгов вырос на 1421%.

Цена актива поднималась до $0,028 на Binance и других биржах, на максимуме показывая суточный рост на 260%. Новый рекорд также зафиксировал сервис coinmarketcap.com — $0,026.

Название криптовалюты Dogecoin появилось не случайно. Американские разработчики Билли Маркус и Джексон Палмер использовали популярный интернет-мем с собакой охотничьей породы Шиба-ину.

Цифровая монета неожиданно начала приобретать популярность благодаря вирусному названию. Когда на сайте Reddit написали о криптовалюте, многие пользователи заинтересовались покупкой.

Подробнее о том, как появилась криптовалюта Dogecoin, читайте в материале Фактов ICTV.