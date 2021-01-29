Dogecoin встановила новий максимальний курс

Вартість криптовалюти Dogecoin різко зросла більш ніж на 70%, оскільки трейдери Reddit націлені на неї, намагаючись повторити зростання GameStop, BlockBuster і AMC.

Спочатку криптовалюта була винайдена просто для жарту.

Згідно з даними компанії CoinMarketCap, 28 січня Dogecoin виріс на 56% за останні 24 години, а обсяг торгів виріс на 1421%.

Ціна активу піднімалася до $0,028 на Binance та інших біржах, на максимумі показуючи добове зростання на 260%. Новий рекорд також зафіксував сервіс coinmarketcap.com – $0,026.

Назва криптовалюти Dogecoin з’явилася не випадково. Американські розробники Біллі Маркус і Джексон Палмер використовували популярний інтернет-мем з собакою мисливської породи Шиба-іну.

Цифрова монета несподівано почала набувати популярності завдяки вірусній назві. Коли на сайті Reddit написали про криптовалюту, багато користувачів зацікавилися купівлею.

Детальніше про те, як з’явилася криптовалюта Dogecoin, читайте в матеріалі Фактів ICTV.