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Факти / Світ
Анастасія Дячкіна |

Курс Dogecoin за день виріс на 250% і встановив новий максимум

Вартість криптовалюти Dogecoin різко зросла більш ніж на 70%, оскільки трейдери Reddit націлені на неї, намагаючись повторити зростання GameStop, BlockBuster і AMC.

Курс Dogecoin за день виріс на 250% і встановив новий максимум

Спочатку криптовалюта була винайдена просто для жарту.

Згідно з даними компанії CoinMarketCap, 28 січня Dogecoin виріс на 56% за останні 24 години, а обсяг торгів виріс на 1421%.

Dogecoin встановила новий максимальний курс

Ціна активу піднімалася до $0,028 на Binance та інших біржах, на максимумі показуючи добове зростання на 260%. Новий рекорд також зафіксував сервіс coinmarketcap.com – $0,026.

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Назва криптовалюти Dogecoin з’явилася не випадково. Американські розробники Біллі Маркус і Джексон Палмер використовували популярний інтернет-мем з собакою мисливської породи Шиба-іну.

Цифрова монета несподівано почала набувати популярності завдяки вірусній назві. Коли на сайті Reddit написали про криптовалюту, багато користувачів зацікавилися купівлею.

Детальніше про те, як з’явилася криптовалюта Dogecoin, читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Фото: Depositphotos

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