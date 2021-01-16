Прыжок Bitcoin: стоит ли покупать криптовалюту и на что рассчитывать

Цена криптовалюты Bitcoin второй раз за несколько недель пересекла отметку в $40 тыс. и достигла рекордных значений.

Есть люди, которые считают, что за криптовалютами будущее и когда-то они заменят золото. А кто-то считает, что они не что иное, как мыльный пузырь.

Однако, пожалуй, никто не может отрицать тот факт, что они приобретают все большую популярность.

Но стоит ли сейчас вкладываться в криптовалюту или лучше не гнаться за легкой наживой?

Стремительный рост

Bitcoin начал “набирать вес” еще в октябре 2020 года. Тогда стоимость криптовалюты превысила $13 тыс., а в начале 2021 года мы увидели, как она пересекла отметку в $40 тыс.

Сейчас же началось незначительное колебание в этих пределах. В комментарии Факам ICTV эксперт по криптовалютам Андрей Великий рассказал, что увеличение цены на цифровые деньги обусловлено несколькими крупными факторами.

— В прошлом году состоялся запланированный халвинг. Это плановое уменьшение эмиссии Bitcoin, то есть когда каждый день его появляется все меньше, это, обычно, влияет на стоимость… Еще одна причина — так называемый Fear of missing out (страх того, что вы что-то пропускаете). Я уже не первый раз вижу, что когда цена криптовалюты начинает быстро расти, люди хотят спекулятивно купить ее, чтобы потом быстро продать и на этом заработать. И этот дополненный спрос еще больше стимулирует рост цен, — говорит Великий.

Частично связать рост Bitcoin можно и с пандемией коронавируса. Государства, в попытке оказать помощь во время кризиса, печатали деньги. А увеличенная инфляция валют, в частности доллара, подталкивали криптовалюту к росту.

Также нельзя забывать и о факторе фондового рынка, на который пошла часть напечатанных денег. Люди начали искать другие места для инвестиций собственных средств, потому и вкладывали в акции, золото, криптовалюты, которые доказали свою стабильность в долгосрочной перспективе.

Цифровые средства отреагировали на ситуацию, при которой рос фондовый рынок, и увеличивали свою стоимость.

Однако криптовалюты всегда были очень волатильными. Только в течение 2020 года Bitcoin упал до $6,3 тыс. и пересек отметку в $25 тыс., что не внушает доверия.

Недоверие к криптовалюте

С самого начала существования криптовалют большинство людей тяготели к тому, чтобы не вкладываться в них. И для этого было много причин.

Одной из них до сих пор называют то, что цифровые деньги не привязаны ни к каким вещам, представляющим ценность в отличие от обычных валют, стоимость которых подкрепляется золотом. В то же время, нельзя быть уверенным, что в течение длительного времени золото не потеряет свою ценность.

— Считаю ли я, что криптовалюты — это долговечный механизм, который может заменить золото? Да, поскольку они гораздо функциональнее, чем транспортировка золотых слитков, — высказывает мнение директор информационных технологий инвестиционной компании BlackRock Год Ридер.

Однако Bitcoin, например, еще предстоит пройти большой путь для того, чтобы достичь той капитализации, которая у золота. Сейчас рыночная капитализация у золота достигает почти $10 трлн, тогда как Bitcoin — $600 млрд.

То есть криптовалюте нужно вырасти примерно в 17 раз, чтобы достичь того уровня, на котором находится золото.

Пожалуй, еще одной причиной, по которой не всегда хотят вкладываться в криптовалюты, это их назначение. Многие рассматривают их как краткосрочные инвестиции, то есть возможность быстро, но рискованно заработать.

В то же время она должна быть и чем-то вроде обычных денег. Но сейчас не так много заведений дают возможность рассчитываться криптовалютой.

В основном так происходит потому, что очень тяжело “угадать”, какой будет комиссия при переводе денег из Bitcoin в доллары или другую валюту. Кроме того, мошенничество на достаточно молодом рынке до сих пор не искоренили, из-за чего также уменьшается его привлекательность.

Но если не попасть на крючок мошенников, то ваши вложения будут надежно защищены.

— Чтобы сломать ее (сеть Bitcoin, — Ред.) вам понадобится захватить сеть. Для этого необходима собственная сеть компьютеров, которые будут работать круглосуточно, семь дней в неделю. А это будет стоить миллиарды долларов, — рассказывает корреспондент Wall Street Journal Пол Винья.

Купить Bitcoin можно вполне легально на любой бирже, в том числе и в Украине. Это может быть BTC Trade, Exmo, Richamster и многие другие.

Однако никто не может сказать, каким будет ближайшее будущее криптовалюты.

Стоит ли вкладываться

На фоне падения стоимости золота и ряда мировых валют, люди думают о том, куда можно вложить свои активы. И рост стоимости Bitcoin, конечно, способствует тому, что на нее обращают все больше внимания, как на потенциальное вложение.

Экс-аналитик банка JPMorgan Тон Вейс считает, что стоимость Bitcoin может достичь $300 тыс.

Однако никто не может предсказать, что будет с криптовалютой завтра. Мы уже видели, как за день она подешевела примерно на 20%, а затем вернулась к прежним значениям в течение недели.

— Я не знаю, каким будет курс завтра. Аналитики, которые делают прогнозы и применяют для этого технический анализ для Bitcoin, также не знают, каким будет курс. Они могут высказать гипотезу. Я считаю, что на рынке ценных бумаг и Bitcoin действует такое правило: когда все кричат ​​Покупай, то это сигнал, что следует двигаться в обратном направлении, — говорит эксперт по криптовалютам.

Фактически, нельзя быть уверенным, что вы вкладываетесь в криптовалюту вовремя. Пожалуй, здесь ключевым является вопрос времени, точнее — возможности ждать. Те, кто приобрел Bitcoin за $20 тыс. в 2017 году смогли приумножить свои вложения только в конце 2020-начале 2021 года.

Великий считает, что не стоит вкладывать последние сбережения в Bitcoin. Вкладываться в криптовалюту можно, если она вам интересна и речь идет о небольшой части капитала.

А также наблюдать за тем, что вообще происходит на рынке.

— Если вы решаете купить Bitcoin и видите, что он сильно рос в последнее время, вы понимаете, что рано или поздно произойдет коррекция. Вы не знаете, будет ли она завтра, или послезавтра и от какой стоимости. То есть она может быть с$ 40 тыс. до $20 тыс. сейчас, а может от $ 60 тыс. до $40 тыс. через неделю, — рассказывает Великий.

А попытку быстро “навариться” на Bitcoin сейчас эксперт сравнивает со ставкой в ​​казино, ведь на рулетке можно поставить все на красное, но это не гарантирует того, что не выпадет черное.

Некоторые аналитики склоняются к тому, что если Bitcoin и ждет стремительный рост в цене, то произойдет это не в ближайшее время.

— Он (Bitcoin, — Ред.) будет стоить $100 тыс., а затем вырастет до $150-200 тыс. За какой период? Мне трудно сказать. Пожалуй, в течение следующих 5-10 лет, но это точно произойдет, — говорит председатель фирмы венчурного капитала Social Capital Чамата Палихапития.

Фактически, происходит лишь один из ростов криптовалюты, но закрепится ли она на тех значениях, которые есть сейчас — другой вопрос. Отсутствие контроля и большая волатильность являются теми факторами, которые точно в ближайшее время не дадут ей заменить золото.

И доллары также не станут жертвой Bitcoin, ведь цифровые деньги слишком непредсказуемы.

Но для потенциальных инвесторов сейчас может быть неплохое время, чтобы приобрести первые Bitcoin. Только имейте в виду, что ваши вложения могут не принести прибыль в течение следующих месяцев, а то и лет.