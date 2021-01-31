На заседании 31 января Кнессет Израиля увеличил размер штрафа за нарушение карантинных правил с 5 тыс. до 10 тыс. шекелей (около $3 тыс.).

Соответствующий закон депутаты приняли в окончательной редакции.

Максимальный штраф может быть наложен на образовательные учреждения и любого, кто нарушает правила, управляя бизнесом, магазином, фестивалем, спортивным мероприятием и тому подобное.

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В то же время граждане Израиля задолжали уже более $90 млн штрафов, которые им выписали за различные нарушения ограничительных мер, введенных в связи с пандемией Covid-19.

Самые распространенные нарушения — отсутствие маски, нарушение запрета на выход в общественные места, работа предприятий, неправомерные массовые собрания и религиозная служба вопреки правилам.

Источник: Times of Israel