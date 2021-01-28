Жители Израиля не оплатили более $90 млн штрафов, выписанных им за различные нарушения ограничительных мер, введенных в связи с пандемией Covid-19.

Общая сумма штрафов за нарушение ограничений по коронавирусу в Израиле достигла 318 млн шекелей (примерно $97 млн), из которых пока уплачено только 76,5 млн шекелей.

С момента вспышки пандемии в стране в конце февраля 2020 года выписали более 540 тыс. штрафных билетов, из которых выплачено лишь около 151 тыс.

Наиболее распространенным нарушением было отсутствие маски, после этого — нарушение запрета на выход в общественные места, работа предприятий, нарушения карантина, неправомерные массовые собрания и религиозная служба вопреки правилам.

Получателю штрафа дается до 90 дней на выплату, и поэтому штрафы, наложенные с ноября прошлого года по январь, еще не достигли установленного срока.

В мире продолжается вакцинация от коронавируса. Лидером является Израиль, где 3,5 млн человек получили прививки.

Сейчас вакцинируют подростков от 16 до 18 лет, чтобы они смогли написать школьные экзамены. Официально Тель-Авив стоимости вакцины не разглашает, но СМИ сообщают, что Израиль согласился платить вдвое больше, чем Евросоюз — от $30 до $47 за дозу.

Источник: Синьхуа