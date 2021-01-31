На засіданні 31 січня Кнесет Ізраїлю збільшив розмір штрафу за порушення карантинних правил з 5 тис. до 10 тис. шекелів (близько $3 тис.).

Відповідний закон депутати ухвалили в остаточній редакції.

Максимальний штраф може бути накладений на освітні установи і будь-якого, хто порушує правила, керуючи бізнесом, магазином, фестивалем, спортивним заходом тощо.

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Водночас громадяни Ізраїлю заборгували вже понад $90 млн штрафів, які їм виписали за різні порушення обмежувальних заходів, запроваджених у зв’язку з пандемією Covid-19.

Найпоширеніші порушення – відсутність маски, порушення заборони на вихід у громадські місця, робота підприємств, неправомірні масові зібрання і релігійна служба всупереч правилам.

Джерело: Times of Israel