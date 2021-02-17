По состоянию на утро 17 февраля стоимость биткоина снова выросла и превысила $51 тыс. Такие данные обнародовал портал CoinDesk.

За день стоимость биткоина выросла на $1 тыс. Поскольку еще 16 февраля криптовалюта торговалась на уровне $50 тыс.

В целом курс биткоина к доллару продолжает расти уже вторую неделю подряд. Все началось с 8 февраля, когда компания Tesla, которая занимается производством электромобилей и принадлежит Илону Маску, сообщила, что инвестировала $1,5 млрд в биткоин.

Кроме того, тогда же компания анонсировала, что в ближайшем будущем хочет начать принимать криптовалюту как форму оплаты за свои товары.

На фоне этой новости курс биткоина вырос на 13% и достиг почти $44 тыс.