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Факти / Світ
Вікторія Гірко |

Біткоїн оновив історичний максимум і перевищив $51 тис.

Станом на ранок 17 лютого вартість біткоїна знову зросла і перевищила $51 тис. Такі дані оприлюднив портал CoinDesk.

біткоїн

За день вартість біткоїна зросла на $1 тис. Оскільки ще 16 лютого криптовалюта торгувалася на рівні $50 тис.

Загалом курс біткоїна до долара продовжує рости вже другий тиждень поспіль. Все почалося з 8 лютого, коли компанія Tesla, яка займається виробництвом електромобілів і належить Ілону Маску, повідомила, що інвестувала $1,5 млрд у біткоїн.

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Крім того, тоді ж компанія анонсувала, що в найближчому майбутньому хоче почати приймати криптовалюту як форму оплати за свої товари.

На тлі цієї новини курс біткоїна зріс на 13% і досяг майже $44 тис.

На початку лютого також зросла в ціні криптовалюта Dogecoin. Це сталося після того, як Ілон Маск опублікував декілька мемів у своєму Twitter.

Мільярдер поширив фотографію з ракетою-носієм Falcon 9, яка пролітає повз Місяць, і підписав її Doge.

Фото: Pixabay

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